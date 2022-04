Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono mostrati per la prima volta insieme via social dopo la scelta a Uomini e Donne.

A quanto pare l’amore è alle stelle tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone di Uomini e Donne. Dopo la scelta Valeria ha fatto una romantica dedica al fidanzato, che le ha risposto con un commento altrettanto romantico via social.

“Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio. Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce. Io e te”, ha scritto lei, mentre lui ha risposto: “Sei tutto ciò che desideravo”.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta

L’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembra procedere a gonfie vele dopo la scelta a Uomini e Donne e in tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare. Per Matteo Ranieri quella con Valeria è la prima storia importante dopo la sua discussa rottura con Sophie Codegoni, che nel frattempo ha ritrovato la felicità tra le braccia di Alessandro Basciano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG