Raimondo Todaro ha svelato i retroscena sul suo rapporto con Alessandra Celentano, con cui ha spesso discusso ad Amici di Maria De Filippi.

Ad Amici Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno avuto spesso liti e battibecchi in diretta tv, ma il ballerino ha confessato a Verissimo che, una volta terminata la puntata, entrambi metterebbero da parte le loro divergenze.

“In realtà, finita la puntata, abbiamo un ottimo rapporto. In trasmissione non sembra perché lei a volte esagera nei suoi attacchi”, ha dichiarato il ballerino, e ancora: “Alessandra a volte, anche davanti a dei risultati, fa finta di non vedere a un certo punto perdi la pazienza. È questo che trovo snervante”.

Raimondo Todaro: il rapporto con Alessandra Celentano

Inaspettatamente Raimondo Todaro ha confessato di avere un buon rapporto con la collega Alessandra Celentano, con cui più volte è stato protagonista di furibonde liti ad Amici.

I due a quanto pare sarebbero riusciti a trovare un equilibrio al di fuori dello studio tv e il celebre ex volto di Ballando con le Stelle ha confessato quelli che sarebbero i motivi che lo innervosirebbero della sua collega. Alessandra Celentano replicherà alle parole di Todaro nei suoi confronti? La coreografa è famosa per i suoi giudizi spesso severi verso i suoi giovani allievi.

