Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono accesi i toni a Amici di Maria De Filippi, durante il quale la professoressa intendeva mandare in sfida il concorrente Mattia che però, nei giorni scorsi, ha avuto un infortunio. Todaro si è opposto alla richiesta dell’insegnante e tra i due sono volate scintille.

“Cara Alessandra, sono sincero, trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia al serale in forma al 100% diventa pericoloso e problematico per i suoi e quindi dice ‘ora che sta al 10% lo mando via che è meglio’. Io penso questo di te ed è la verità. Perché tu sai benissimo che sono 3 giorni che riesce ad appoggiare appena i piedi e sai che non è pronto. Tu vuoi tirare fuori Mattia dal serale perché per te sarebbe problematico. Sei imbarazzante e te lo ripeto. Dici delle grandi baggianate basta. Dici tante ca**ate. Io al posto tuo mi affosserei. Se non lo metti sotto con la macchina al serale Mattia ci arriva! Ma andiamo avanti con la sfida, tanto Mattia anche al 10% batterà il tuo sfidante”, ha dichiarato Todaro, scatenando l’ira della Celentano.

Non si sono messe bene le cose tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi e, dopo la stoccata dell’ex volto di Ballando con le Stelle, la professoressa ha replicato furibonda: “Mamma mia che esternazioni orrende! Tu pensi sul serio queste cose di me? Quindi credi che io sia una vile e vigliacca. (…) Tu Raimondo ti permetti di dire cose pesanti. Il dottore adesso dice che può ballare! Sei tu che sei imbarazzante e discrimini lui con gli altri. Fammi finire di parlare, sei un cafone! Un vero cafone. Sei un cafone e uno che dice cose terrificanti. […] Maria ti prego hai sentito cosa ha detto? Ha detto che io butto sotto con la macchina Mattia! Non si dicono queste cose qui, dici cose agghiaccianti come questa”, ha tuonato. Maria De Filippi è riuscita a placare la lite ma non è chiaro se i due si siano poi chiariti in merito all’alterco. Alessandra Celentano è famosa per il suo carattere severo e in tanti si chiedono se lei e Todaro riusciranno a trovare un punto d’incontro.

