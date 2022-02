Ospite a Verissimo Gianmaria Antinolfi ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con Belen Rodriguez.

Gianmaria Antinolfi si è recato a Verissimo in compagnia della fidanzata, Federica Calemme, e nello studio tv ha parlato per la prima volta della liaison avuta con Belen Rodriguez durante l’estate 2020.

Belen Rodriguez

Gianmaria Antinolfi: la confessione su Belen Rodriguez

La liaison tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez è durata meno di un batter di ciglia ma ha infiammato i rotocalchi durante l’estate 2020, ossia quando la showgirl si era appena separata dal marito, Stefano De Martino. Per la prima volta a Verissimo l’imprenditore ha svelato alcuni retroscena dei suoi sentimenti verso la showgirl argentina e ha affermato: “Con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso. La trovo veramente una persona meravigliosa; ne ho sempre parlato benissimo. E’ simpatica, super carismatica, divertente ed è stato molto bello sinceramente. Mi piaceva tantissimo, come può non piacerti: ha un carisma pazzesco. Però non ho avuto il tempo, perché ci vuole un pochettino. Io sono innamorato dell’amore, è vero. Però per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo. Fa parte di me, della mia educazione, del mio rispetto che nutro verso le donne in generale“, ha confessato l’imprenditore.

In seguito alla loro liaison Belen si è legata a Antonino Spinalbese, con cui un anno più tardi ha avuto la figlia Luna Marì. Anche in questo caso la liaison della bella argentina è naufragata e da settimane si vocifera che sia tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino.

