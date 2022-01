“Belen sta tornando con De Martino”: l’indiscrezione

Dopo gli avvistamenti con l’ex marito e dopo la conferma della fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è stata travolta da un altro clamoroso rumor. Secondo il paparazzo che avrebbe recentemente avvistato la showgirl in compagnia di Stefano De Martino, i due sarebbero tornati assieme: “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”, ha dichiarato il paparazzo – il cui nome è Andrea Franco Alajmo – a Mattino Cinque.

Belen Rodriguez: la conferma della rottura

Nelle ultime ore è stata la stessa Belen a confermare di essere single e di aver quindi messo fine alla sua storia con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Parlando con suo figlio Santiago la showgirl ha infatti detto: “Ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che mi cucina”. Per quanto riguarda Stefano De Martino e il loro presunto ritorno di fiamma la showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo ma in tanti sono impazienti di sapere cosa sia accaduto davvero tra lei e il suo ex marito. I due si erano separati di nuovo nel 2020, dopo la fine del primo lockdown.