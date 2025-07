Stephanie di Monaco ha annunciato il ritiro. Un colpo di scena ha infatti toccato l’intera Famiglia Reale per un motivo ben preciso.

Nata nel 1965, la Principessa monegasca è la figlia di Ranieri III e dell’attrice Grace Kelly, e la sorella minore di Carolina e Alberto II di Monaco. Alle spalle lei ha una carriera che spazia dalla moda al canto, fino all’impegno nel sociale con la fondazione Fights Aids Monaco. E’ inoltre appassionata di circo, tanto che è stata eletta presidente onorario del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Di recente ha rivelato di voler ritirarsi dalla vita pubblica, e questa decisione è stata molto inaspettata.

L’annuncio di Stephanie di Monaco

La Principessa dice addio alla vita pubblica e lo annuncio dicendo in un’intervista rilasciata per Madame Figaro: “È l’ora della mia pensione, me la sono meritata, no?”. In questo modo si conclude un percorso che ha sin da subito catturato l’attenzione, anche se lei si è sempre mostrata molto riservata e distante dalle luci dei riflettori. Nonostante l’addio ufficiale sia arrivato dalla diretta interessata non molto tempo fa, stavano circolando già delle indiscrezioni che vedevano la Principessa lontana dalla vita reale. Qualche settimana fa, nel salone della Maison de Vie a Carpentras, lei è apparsa mano nella mano con la figlia Camille Gottlieb in quella casa che lei stessa ha costruito destinandola ai malati di HIV. Il suo obiettivo è proprio quello di aiutare i bisognosi, anche perché negli anni ha dovuto affrontare diverse battaglie.

Negli anni ’80, una sua amica fu infatti positiva al virus, e anche per questo ha fondato nel 2004 Fights Aids Monaco, facendone una battaglia personale. Si pensa infatti che abbia deciso di allontanarsi dalla vita reale proprio per portare avanti quei progetti iniziati anni fa e che sono finalizzati al supporto medico e psicologico di malati di Aids. C’è da dire inoltre che Stephanie ha sempre lasciato il segno con la sua personalità libera e controcorrente. La sua vita è inoltre stata intensa, segnata anche dal tragico incidente in cui ha perso la madre Grace Kelly.

Un modo, quello da lei adottato, per andare avanti e per proteggere tutto ciò che ha sempre costruito negli anni addietro. Soprattutto un modo per mettere in evidenza, ancora una volta, la sua personalità forte e coraggiosa, che non si tira indietro davanti alle difficoltà ma che al contrario sfida la sorte e la trasforma.