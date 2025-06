Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno pronunciato il fatidico sì in una cerimonia esclusiva che si è tenuta nella suggestiva cornice di Venezia. La coppia, al centro dell’attenzione mediatica da anni, ha organizzato ogni dettaglio con l’aiuto dell’agenzia britannica di wedding planner Lanza & Baucina, famosa per eventi di alto profilo. Sono attesi circa 200 ospiti per celebrare l’unione che si protrarrà per diversi giorni, senza badare a spese.

La carriera di Lauren Sanchez: dal giornalismo al volo

Lauren Sanchez, 55 anni, è un volto noto del giornalismo televisivo americano, con una carriera iniziata nel 1999 ma arricchita da esperienze anche nel mondo della moda. Già negli anni ’90 si era fatta notare vincendo il concorso internazionale Models World Magazine Cover Girl, e il suo fascino è stato riconosciuto da People, che l’ha inserita tra le “50 Most Beautiful”.

Sin dagli esordi ha sempre puntato su un’immagine femminile e sicura di sé, mantenendo nel tempo un look sofisticato e naturale, caratterizzato da capelli lunghi e scuri, zigomi pronunciati e occhi intensi, segno delle sue origini messicane.

Negli anni, Lauren ha ampliato i suoi interessi ben oltre il giornalismo: nel 2016 ha conseguito la licenza di pilota e ha fondato Black Ops Aviation, la prima società di produzione cinematografica aerea di proprietà femminile. Il suo impegno in questo settore le ha valso numerosi riconoscimenti, sia come pilota che come imprenditrice.

Una vita sotto i riflettori: amore, eventi e stile

La relazione con Jeff Bezos, iniziata nel 2018 quando entrambi erano ancora sposati, è diventata pubblica solo dopo i rispettivi divorzi. Da allora, la coppia è apparsa insieme a numerosi eventi mondani di rilievo, come l’amfAR Gala di Cannes e il Vanity Fair Oscar Party, mostrando un’intesa consolidata anche sul red carpet.

Lauren predilige abiti da sera eleganti, spesso in silhouette a sirena con dettagli scintillanti e maxi scollature, con una predilezione per il rosso che esalta la sua personalità glamour e raffinata.

Aspetto e stile: il mistero della chirurgia estetica

Lauren Sanchez non ha mai confermato di aver ricorso alla chirurgia estetica, ma secondo il chirurgo plastico americano Matthew Nykiel, intervenuto sulla rivista Glam, il suo aspetto giovanile potrebbe essere il risultato di trattamenti professionali. Nykiel ha ipotizzato un possibile ricorso a blefaroplastica per ringiovanire lo sguardo, rinoplastica per affinare il naso, lifting facciale per ridefinire i contorni e tendere la pelle, oltre a piccoli ritocchi come impianto al mento e filler per le labbra. Questa cura del viso contribuisce a mantenere intatta la freschezza e la definizione dei lineamenti nonostante gli anni.

La scelta di Venezia come location per il matrimonio sottolinea l’importanza e la raffinatezza dell’evento, destinato a essere uno dei più esclusivi dell’anno, celebrando una delle coppie più seguite del panorama internazionale.