LUn’improvvisa assenza ha segnato la seconda giornata del Royal Ascot: Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha rinunciato all’ultimo minuto alla partecipazione all’evento ippico, suscitando una certa apprensione tra i fan e i media. Nonostante le rassicurazioni del Palazzo, che esclude problemi di salute gravi, la decisione di Kate ha evidenziato la sua necessità di gestire con attenzione impegni e benessere personale.

La rinuncia di Kate Middleton al Royal Ascot

Originariamente prevista per partecipare al Royal Ascot mercoledì 18 giugno insieme al marito, il Principe William, Kate Middleton ha deciso di non prendere parte alla giornata dopo essere stata segnata come “arrivata” in carrozza. Poco dopo, una nota ufficiale del Palazzo ha confermato il suo ritiro dall’evento. La Principessa del Galles, che ha fatto recentemente il suo ritorno in pubblico con due appuntamenti di rilievo, il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, si è trovata a dover trovare il giusto equilibrio tra la ripresa dell’attività pubblica a tempo pieno e la gestione delle sue condizioni di salute.

La gestione degli impegni dopo la malattia

Dallo scorso settembre, dopo che è stato annunciato che la malattia oncologica di cui Kate si era ammalata era in remissione, il Palazzo ha più volte sottolineato la necessità di garantire alla Principessa la massima flessibilità nei suoi impegni pubblici. La sua decisione di rinunciare anche all’ultimo momento a eventi ufficiali come il Royal Ascot rientra in questa strategia: preservare la salute resta la priorità. In passato, Kate Middleton ha espresso personalmente l’intenzione di dare sempre precedenza al proprio benessere, evitando di sovraccaricarsi per non rischiare ricadute.

Il Royal Ascot, evento di grande importanza nel calendario reale, avrebbe visto Kate arrivare in carrozza con William, accompagnati dal golfista professionista Justin Rose e sua moglie Kate Phillips. William era inoltre chiamato a premiare i vincitori delle corse, ma ha dovuto affrontare la giornata senza la presenza della moglie. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali su un possibile ritorno di Kate nelle prossime giornate dell’evento.

Intanto, al Royal Ascot è stata notata la presenza di Carole Middleton, madre di Kate, accompagnata dalla nuora Alizée Thevenet, moglie di James Middleton, fratello della Principessa. La famiglia è dunque comunque rappresentata in questa importante occasione sociale.