Durante la parata ufficiale per il compleanno del Sovrano, è accaduta una cosa che ha catturato l’attenzione dei presenti

Il Trooping the Colour, evento in onore del Re che celebra l’unità e la stabilità della monarchia britannica, quest’anno è ha rivelato qualcosa che dimostra il contrario. O almeno per ciò che riguarda la facciata. Come sempre si è svolto all’insegna dello sfarzo militare seguendo l’impeccabile protocollo. Carlo III come sempre al fianco alla regina, sua moglie Camilla, e fin qui niente di strano.

Eppure, nonostante il lusso, i colori e la grande ammirazione qualcosa ha offuscato la serenità del festeggiato. Fin dal mattino presto, migliaia di sudditi si sono riversati nei pressi di Buckingham Palace per rendere omaggio al Sovrano, nonostante il compleanno reale cada in realtà a novembre.

La parata, come da consuetudine, ha visto la partecipazione di numerosi membri della Famiglia Reale, compresa la Principessa del Galles, tornata in pubblico dopo mesi, in perfetta sintonia con la piccola Charlotte.

Il labiale di Re Carlo suscita perplessità

Mentre la carrozza che trasportava Re Carlo III e la Regina Camilla procedeva lungo il Mall, gli sguardi degli spettatori non erano rivolti solo al corteo: alcuni hanno notato una tensione palpabile tra marito e moglie. E se in apparenza tutto sembrava rientrare nel rigido cerimoniale reale, dietro le vetrate dorate si sarebbe consumato un botta e risposta inaspettato.

Secondo quanto riportato da The Mirror, e in particolare dall’esperto di lettura labiale Jeremy Freeman, Re Carlo avrebbe rivolto parole decisamente accese alla moglie durante il percorso. Frasi come “assolutamente folle”, “vergognoso” e “straordinario” sarebbero state pronunciate con evidente frustrazione. Una reazione poco tipica per un Sovrano solitamente misurato nei toni. La discussione, a quanto pare, sarebbe proseguita con considerazioni più personali: “Ecco la differenza tra me e lui”, avrebbe detto Carlo, lasciando intendere un riferimento a un terzo uomo.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, i sospetti ricadrebbero sul fratello del Re, il Principe Andrea. In base ad alcune indiscrezioni riportate dai media anglosassoni, tra i due ci sarebbe un contenzioso aperto legato a questioni finanziarie. Si ipotizza che Carlo abbia ordinato una verifica più severa sugli affari personali di Andrea, forse per arginare comportamenti ritenuti rischiosi per l’immagine della monarchia.

La tensione tra i due coniugi sarebbe dunque il riflesso di dinamiche più complesse all’interno della Casa Reale. E se la lite ha sorpreso gli spettatori della parata, dietro le quinte potrebbe esserci molto di più. Alcuni osservatori ritengono che la Regina Camilla non condivida il rigore con cui il Re intende gestire le controversie familiari, specie in un momento delicato come questo