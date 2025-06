Nel giorno del ritorno in pubblico al fianco della famiglia reale, la principessa del Galles incanta in azzurro Tiffany e lancia l’omaggio a Lady Diana con un abito firmato dalla sua stilista preferita.

E’ il secondo Trooping the Colour di Kate Middleton dopo l’annuncio della malattia.Anche quest’anno l’attesa dei sudditi di rivederla alla sfarzosa sfilata in onore di re Carlo III, è stata alta. E come previsto, la principessa del Galles non ha deluso le aspettative.

Dopo mesi lontana dai riflettori, la sua presenza all’evento più importante della corona inglese è stata accolta con entusiasmo e affetto. Tutti gli occhi erano puntati su di lei, e non solo per la sua eleganza impeccabile.

Sorridente e serena, Kate è apparsa a bordo di una carrozza reale accanto alla principessina Charlotte, sfoggiando un look sofisticato in una tonalità pastello che ha immediatamente richiamato alla memoria momenti iconici della royal family. Dietro ogni dettaglio, nulla sembrava lasciato al caso: l’abito, gli accessori, persino la scelta cromatica. Ogni elemento ha raccontato qualcosa, non solo di stile, ma anche di affetti, eredità e memoria.

Due donne che hanno fatto la storia della Royal Family

Ogni apparizione pubblica nel mondo dei reali, per molti ha un messaggio nascosto e anche questa volta gli esperti hanno letto un racconto ben preciso. Tra rimandi alla regina Elisabetta e un chiaro riferimento alla compianta Lady Diana, Kate Middleton avrebbe parlato chiaro attraverso simboli e richiami emotivi, che come sempre hanno lasciato il segno. Ovviamente attraverso il look.

Per l’occasione, la futura regina consorte ha scelto un cappotto-vestito in azzurro Tiffany, tonalità che esalta la sua carnagione chiara e la sua compostezza, con dettagli bianchi a contrasto su colletto e maniche. Un capo che, a prima vista, colpisce per raffinatezza e semplicità, ma che cela un omaggio sottile e profondo: la firma della stilista che lo ha creato.

Si tratta infatti di Catherine Walker, nome caro alla memoria dei royal watcher perché legato a doppio filo con la figura di Lady Diana. Fu proprio Lady D, negli anni ottanta e Novanta, a rendere celebre la stilista di origini francesi, commissionandole oltre mille abiti.

Ecco il primo segnale: indossare una creazione di Walker nel giorno in cui Kate torna a mostrarsi al mondo, significa evocare l’eleganza intramontabile di Diana. Ma non solo: è un modo per riallacciare, con discrezione e rispetto, il filo invisibile che lega le due donne, entrambe entrate nella famiglia reale da outsider, entrambe amate dal pubblico per la loro autenticità.

A rubare la scena, insieme alla madre, ovviamente anche la piccola Charlotte. La secondogenita di William e Kate indossava un vestitino in una sfumatura leggermente più chiara, con dettagli delicati e acconciatura raccolta in una treccia. Il coordinamento madre-figlia non è una novità, ma anche in questo caso è stato letto come un gesto affettuoso e significativo. Un passaggio di testimone, forse, o semplicemente un modo per rafforzare l’idea di famiglia unita e armoniosa.