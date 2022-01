Fabio Rovazzi, morta la nonna: la struggente dedica via social

Fabio Rovazzi è sempre stato particolarmente legato ai suoi nonni, che lo hanno cresciuto come un figlio. Dopo che nel 2020 il cantante era stato costretto a dire addio all’adorato nonno (scomparso nel pieno dell’emergenza Coronavirus) nelle ultime ore ha dovuto salutare per sempre anche sua nonna, scomparsa proprio nel giorno del suo compleanno. Rovazzi ha scritto per lei un commovente messaggio condiviso via social:

“Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni. Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato… certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno… vabbè un giorno ne discuteremo… Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo. Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perchè dentro di me sapevo che ci stavi salutando. Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene”, ha scritto.

Fabio Rovazzi: il nonno scomparso

Nel 2020 Rovazzi ha perso suo nonno, morto a causa di Covid-19. Il cantante in quel caso ha affidato ai social tutto il suo dolore e più volte ha affermato pubblicamente di esser stato cresciuto da suo nonno (che per lui era stato come un padre). In tanti tra fan, amici e colleghi hanno usato i social per esprimere a Rovazzi tutta la loro vicinanza e la loro solidarietà.