Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è finita: l’annuncio via social

Matrimonio naufragato per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: dopo settimane in cui si sono rincorse voci in merito a una presunta crisi tra i due, purtroppo è giunta la conferma da parte della stessa coppia. “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, hanno fatto sapere con un comunicato ufficiale condiviso attraverso i loro rispettivi canali social. I due erano sposati dal 2014 e insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste. In questi anni Tomaso aveva stretto un ottimo rapporto anche con Aurora, primogenita della celebre showgirl e del suo primo marito, Eros Ramazzotti. Secondo i rumor in circolazione da alcune settimane Michelle Hunziker si sarebbe trasferita in pianta stabile a Milano con le sue figlie, mentre Trussardi sarebbe rimasto nella loro villa a Bergamo.

Michelle Hunziker: le voci di una crisi

Le voci in merito a una presunta crisi tra i due hanno iniziato a diventare sempre più insistenti quando, di recente, la showgirl ha confessato di volersi prendere del tempo per sé. “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…”, aveva dichiarato, e ancora: “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”.