Aka7even positivo al Covid a due settimane da Sanremo: l’annuncio

Aka7even, al secolo Luca Marzano, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Il rapper tra un paio di settimane è atteso al Festival di Sanremo 2022 e per il momento si trova ovviamente in isolamento domiciliare. Se tra qualche giorno il suo tampone dovesse risultare negativo, allora potrà partecipare alla kermesse (altrimenti, purtroppo, dovrà rinunciare).

“Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”, ha scritto nel suo post il rapper annunciando di essere positivo al Covid.

Sanremo: i casi Covid

Già durante l’edizione 2021 alcuni dei partecipanti erano risultati positivi al Covid (tra cui Irama che, non potendo cantare dal vivo, si era dovuto accontentare della messa in onda delle sue prove generali). Aka7even si è candidato tra i Big in gara al Festival di Sanremo con il suo brano Perfetta così e in tanti non vedono l’ora di sapere se il rapper riuscirà a prendere parte alla kermesse. Al momento sulla questione tutto tace e per conoscere ulteriori dettagli non resta che aspettare.