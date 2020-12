Irama è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone La Genesi del tuo Colore. Filippo Maria Fanti – nato a Carrara il 20 dicembre 1995, è cresciuto a Monza – è alla sua terza partecipazione alla kermesse: ha esordito nel 2016 partecipando alla categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Sarà” (sesto posto), nel 2019 si è classificato al 16esimo posto con il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Nel mezzo ci sono state due vittorie ad “Amici” (nel 2018 la versione classica, nel 2020 la versione “Speciale” organizzata per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile) e tanti successi musicali.

Attualmente Irama risulta fidanzato con Victoria Stella Doritou, una modella e influencer di origini cipriote classe 1997. Stanno insieme dal marzo 2019 e la loro storia sembra proseguire a gonfie vele. Prima di lei, il cantante è stato fidanzato con Giulia De Lellis (erano insieme durante Sanremo 2019, si sono lasciati poco dopo).

Altre curiosità su di lui. Il cantante è alto 1,65 cm. I suoi genitori, mamma Patrizia e papà Marco, sono cresciuti ascoltando la musica dei cantautori. Lui ha raccontato: “Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone. Non c’erano i soldi per le lezioni di canto: anche quando ci siamo tutti trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a 7 anni ho scritto la mia prima canzone“. Ha cambiato tre scuole superiori: liceo classico, poi lo psico-pedagogico e ragioneria.

I tatuaggi di Irama

Irama ha molti tatuaggi, tra cui dei serpenti che si intrecciano sul braccio (ogni serpente ha un segno egizio), ma il suo preferito è un altro:

“L’unico che non toglierei è quello che ho in mezzo al petto. Sono quattro simboli che indicano una data (6311). Il 6 marzo del 2011 è il giorno in cui ho scelto il mio nome d’arte e in quel momento ho fatto un “voto”, se così si può dire, alla musica. I due “uno” sono raffigurati come due piume, le stesse che ho negli orecchini che indosso sempre. Non riesco a immaginarmi senza, fanno parte di me”.

Inoltre ha tatuata su un ginocchio la maschera di Tutankhamon, il più famoso dei faraoni egizi; il giglio fiorentino sull’avambraccio.