Noemi è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Glicine. Per lei si tratta della 6a partecipazione alla kermesse musicale: il debutto risale al 2010 con Per tutta la vita; poi terzo posto con Sono solo parole; nel 2014 presentò Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, mentre nel 2016 ha cantato La borsa di una donna. L’ultima apparizione al teatro Ariston è datata 2018 con Non smettere mai di cercarmi.

Al secolo Veronica Scopelliti, è nata il 25 gennaio 1982 a Roma. La passione per la musica gliel’hanno trasmessa il padre Armando, un ex chitarrista, e la madre Stefania Serra, una pittrice e cantante amatoriale. Nel 2008 si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a X Factor: voluta da Morgan, venne poi eliminata da Mara Maionchi.

Le curiosità su Noemi

La sua vita sentimentale, dal 2008, è al fianco di Gabriele Greco. Erano già una coppia prima che il musicista entrasse a far parte della sua band come bassista e contrabbassista. Si sono sposati il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Nonostante stiano insieme da 12 anni, Gabriele non si è visto spesso: lui ha sempre preferito il profilo basso alla voglia di apparire.

Alcune curiosità su di lei. Ha una sorella, Arianna, che lavora con lei. Nel 2017 è entrata nel Guinness dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 in 12 ore. E’ famosa per il suo colore di capelli ma in realtà è bionda: ha iniziato a tingersi con l’henné all’età di 18 anni. Ha un cane, Zanzarino: sono inseparabili. Si è laureata con 110 e lode, nel 2005, nel corso “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo”. Ama il surf.

Nell’estate 2020 è apparsa sui social con una forma smagliante. Noemi ha rivelato di essere dimagrita circa 20 chili grazie a un’alimentazione sana e a tanto sport: yoga, bici e il metodo Tabata, una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare.