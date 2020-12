Aiello è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Ora. Nel 2011 si era candidato nella categoria Nuove Proposte ma non era andata bene: questa sarà la prima partecipazione sanremese per il cantante che si definisce “un artigiano della musica”. Si è fatto conoscere per successi come “Arsenico“, “La mia ultima storia” e “Vienimi (a ballare)“.

Cosentino di nascita ma romano d’adozione, Antonio Aiello (questo è il suo vero cognome) è nato il 26 luglio 1985. Qualche curiosità su di lui. Ha una laurea in Scienze della Comunicazione. Suona il piano e il violino. E’ un tifoso dell’Inter. Sul braccio destro ha molti tatuaggi (il simbolo della pace e una caffettiera). Per un periodo ha vissuto in Australia. Secondo le informazioni, è alto 1.70.

Non sappiamo granché sulla sua vita privata: il cantante è sempre stato schivo e riservato. Nel 2019 ha rilasciato un’intervista a “Le Iene” dove ha rivelato di essere single e “assatanato”. Ha smentito le voci che lo volevano superdotato ma si è detto contento del dono di madre natura. Ha anche chiarito di essere etero: gli piacciono le donne, pure tanto: “Non ho mai fatto sesso per noia, il sesso è una cosa che da piacere. Non sono molesto, ma sono focoso“. Non fuma, non beve, non si droga.

A settembre 2020 è finito sulle riviste di gossip per una presunta relazione con Laura Torrisi. Secondo il settimanale Chi, si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e il loro rapporto si sarebbe trasformato in amore solo con il tempo. Tuttavia, la storia non è mai stata confermata.

Su Instagram ha un profilo seguito da più di 250mila follower.