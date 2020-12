Ghemon è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Momento Perfetto. Questa sarà la sua seconda partecipazione alla kermesse: nel 2019 aveva debuttato sul palco del teatro Ariston con il brano Rose viola (12esimo classificato nella classifica finale). Al secolo Giovanni Luca Picariello, è uno dei maggiori esponenti della musica hip-hop.

Nato il 1 aprile 1982 ad Avellino, si è trasferito a vent’anni a Roma per inseguire il suo sogno. Lì si è laureato in Giurisprudenza. Qualche curiosità su di lui. Ha inciso il suo primo disco all’età di 18 anni. Si chiama così in onore di Goemon, il suo personaggio preferito di Lupin. Si è avvicinato al buddismo. Ha una passione sfrenata per le scarpe: ne possiede più di 500 e ha una camera tutta per loro, chiamata “la camera delle bimbe”. Ha un solo tatuaggio: è sulla spalla destra ed è una parola in giapponese che significa “conoscere”.

In passato ha ammeso di aver sofferto di depressione: è riuscito a uscirne grazie alla psicoterapia, ai farmaci e alla forza di volontà. Ha anche dovuto fare i conti con dei disturbi alimentati: pesava oltre 100 chili, è riuscito a perderne 30.

E la vita sentimentale di Ghemon? Il rapper è molto schivo e riservato. Da quel che ci risulta, è ancora fidanzato con Giulia Diana, una ragazza che è stata per molti anni la sua migliore amica. Da giovane ha avuto una relazione con un’attrice famosa, ma non ha mai voluto rivelare il nome: nel suo libro l’ha chiamata Maria.

Ha un profilo Instagram da più di 100mila follower.