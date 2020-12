Silvia Raffaele è incinta: l’annuncio su Instagram  

E’ stato un Natale speciale per Silvia Raffaele, ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La 30enne proveniente da Catanzaro, infatti, pochi giorni fa, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato di essere in attesa di un bambino.

Il futuro papà è il calciatore Andrea La Mantia, attaccante dell’Empoli che, l’anno scorso, ha esordito anche in Serie A, giocando con la maglia del Lecce.

Silvia Raffaele, dopo la sua doppia esperienza nel programma di Maria De Filippi, come corteggiatrice di Fabio Colloricchio e successivamente come tronista (Silvia lasciò il programma senza effettuare la scelta), si è fidanzata con il calciatore romano, mantenendo anche un certo riserbo per quanto ha riguardato la sua vita privata.

In questo caso, però, Silvia Raffaele ha fatto un’eccezione, annunciando a tutti la bella notizia:

Nonostante nell’ultimo periodo, io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre! Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora. Coming Soon Lorenzo. La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo. Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti, ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie e per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti.

Come scritto nel post, Silvia e Andrea diventeranno genitori di un maschietto a cui sarà dato il nome di Lorenzo.

Congratulazioni alla coppia.