Fabrizio Corona torna a parlare del gossip su Giacomo Urtis: “Ma vaff***o”

Fabrizio Corona è tornato a parlare del recente gossip che lo ha visto protagonista a causa di Giacomo Urtis, che nella casa del GF Vip ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con un uomo che in molti credono essere proprio l’ex Re dei paparazzi. Dopo aver dato adito al rumor con ironia (aveva scritto sui social che quello sarebbe stato “il loro segreto”) Fabrizio Corona ha pubblicato alcune stories in cui ha affermato: “Ragazzi ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì di Giacomo Urtis è vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia. Ma vaffa****o”.

Fabrizio Corona: le parole di Urtis

Nella casa del GF Vip il chirurgo dei vip aveva affermato di esser stato con un uomo famoso che, per altro, sarebbe stato in carcere e in molti non hanno potuto fare a meno di pensare a Fabrizio Corona (specie perché i due sono buoni amici). “Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi”, aveva confessato.