In diretta tv Morgan ha stroncato Amadeus e alcuni dei concorrenti del Festival di Sanremo 2022.

Morgan è tornato a scagliarsi contro Amadeus e il Festival di Sanremo e a Non è l’Arena ha tuonato contro il conduttore affermando: “Questo festival ha avuto tante belle cose e tante non belle. Non mi è piaciuto il fatto che per la terza volta Amadeus, che non si occupa di musica, detti legge in un ambiente che non è il suo. E si vocifera il quater”. Nei giorni scorsi il cantante si era già scagliato una prima volta contro la kermesse (da cui un anno fa è stato escluso).

Morgan Castoldi

Morgan contro Amadeus

Ad alcuni giorni di distanza dal suo sfogo via social contro Amadeus e il Festival di Sanremo, Morgan è tornato ad attaccare il direttore artistico di Sanremo 2022 e a Non è l’Arena ha stroncato lui e alcuni dei musicisti in gara (come Achille Lauro). Secondo Morgan Amadeus non sarebbe stato all’altezza del Festival perché “non si occuperebbe di musica”. Quanto a Achille Lauro e al sul battesimo sul palco il leader dei Bluvertigo ha detto: “A me non stupisce, non mi scandalizza. Non è questa una provocazione. Questo è un atto senza senso, non mi fa né caldo né freddo”.

Lo sfogo via social

Nei giorni scorsi Morgan aveva affidato ai social un suo duro sfogo contro il Festival di Sanremo, ma aveva poi finito per cancellarlo subito dopo. “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”, aveva scritto sui social il cantante.

