Morgan contro Sanremo: “Quando sarò io il direttore artistico…”

Attraverso i social Morgan ha scritto un post al vetriolo contro le scelte fatte da Amadeus al Festival di Sanremo e, a seguire, ha cancellato il messaggio e ha affermato di non avere nulla contro il famoso show della canzone italiana.

Morgan contro Sanremo

Morgan ha scritto un post al vetriolo contro Sanremo ma poi, evidentemente, si è pentito e ha cancellato il messaggio. “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”, aveva scritto il leader dei Bluvertigo (stando a quanto riporta La Repubblica). Più tardi Morgan ha cancellato il post e ha scritto un secondo messaggio in cui ha affermato che i giornali dovrebbero “smettere di scrivere che lui sia contro Sanremo”.

L’ultima volta in cui Morgan è salito sul palco dell’Ariston è stata nel 2020, quando durante la sua esibizione ha avuto un’accesa lite con il collega Bugo e ha finito per essere squalificato dalla competizione. L’anno scorso Amadeus e lo staff di Sanremo non avrebbero accettato il brano presentato da Morgan (fatto che, ovviamente, non ha mancato di far infuriare l’artista).