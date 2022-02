Alex Belli: “Delia può fare ciò che vuole, tra noi si è freddato tutto”

A Casa Chi Alex Belli è tornato a parlare dei suoi sentimenti per Delia Duran, che si è detto pronto a lasciare. Secondo l’attore sua moglie non sarebbe stato in grado di comprendere la complicità nata tra lui e Soleil Sorge.

Alex Belli contro Delia Duran

Alex Belli è tornato a sfogarsi contro sua moglie, Delia Duran, da cui si è detto pronto a separarsi. Dopo la sua squalifica dal reality show di Signorini Delia Duran ha a sua volta deciso di entrare nel reality show per dissipare i suoi dubbi ma, a quanto pare, Belli non sarebbe riuscita a convincerla dell’onestà dei suoi sentimenti.

“Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei […] Io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto. […] Quando sono uscito dalla casa di Cinecittà ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente”, ha dichiarato Belli, che ha anche aggiunto di non provare più i sentimenti di un tempo verso Delia: “Se sono freddo con Delia è perché quando sono uscito ho trovato questa verità ad aspettarmi. Non sto dando colpe a nessuno, ma Delia non ha capito la mia complicità con Soleil”, ha affermato l’attore. Come andranno a finire le cose tra i due?