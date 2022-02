Donatella Rettore e la malattia: a Sanremo costretta a rinunciare alla trasfusione

Donatella Rettore soffre da oltre 30 anni di Talassemia, una malattia che la costringerebbe a sottoporsi con costanza alle trasfusioni di sangue. La cantante ha rivelato che durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dovrà suo malgrado rinunciare alle trasfusioni e ha svelato che effetto avrebbe questo sulle sue condizioni di salute.

Donatella Rettore: le trasfusioni

Al settimanale DiPiù Donatella Rettore ha svelato di dover rinunciare a sottoporsi alle trasfusioni di sangue a cui solitamente si sottopone per via della patologia di cui soffre, ossia la Talassemia.

“I medici e gli infermieri sono tutti impegnati ad assistere i malati di Covid. Non avendo fatto la trasfusione rischio di sentirmi stanca e stravolta. Per ora, però, sto benissimo: sono un’esplosione di energia. Crollare durante il Festival sarebbe tremendo. Ma sono certa che l’adrenalina mi aiuterà a rimanere in forma. Le trasfusioni di sangue sono spossanti e non facili da sopportare, ma quando le finisco poco alla volta inizio a sentirmi meglio”, ha confessato la cantante a DiPiù.

La Talassemia è una malattia genetica ereditaria che provoca la distruzione dei globuli rossi. Donatella Rettore sa di soffrirne da oltre 30 anni, e per questo per tenerla sotto controllo si sottopone alle trasfusioni di sangue. La cantante dovrà rinunciarvi per tutta la settimana dedicata al Festival di Sanremo ma, a quanto pare, questo non rappresenta per lei un grosso problema. In passato la cantante ha combattuto anche contro il cancro.