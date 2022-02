Un messaggio satirico in merito all’assenza di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2022 – sembra a causa della scomparsa del suocero – ha scatenato l’ira dell’attore, che ha scritto un messaggio al vetriolo.

Luca Argentero: il lutto

All’ultimo minuto Luca Argentero si sarebbe visto costretto a dare forfait al Festival di Sanremo a causa di un lutto subìto dalla moglie, Cristina Marino, che in queste ore avrebbe perso – stando a quanto riporta Il Messaggero – suo padre. Per il momento l’attore e sua moglie non hanno confermato l’indiscrezione ma sui social Argentero ha replicato contro una pagina satirica che ha insinuato che la sua assenza al festival a causa di un lutto fosse soltanto “una scusa”. “Ma vaff***lo”, ha scritto l’attore tra i commenti al messaggio della pagina satirica, il cui messaggio incriminato è stato: “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe.”

Al momento Cristina Marino non ha confermato né smentito le voci in merito alla scomparsa di suo padre ma in tanti sui social – tra fan, amici e colleghi – hanno inviato all’attrice le loro condoglianze. Non è chiaro se Argentero abbia deciso di posticipare la sua partecipazione al Festival o se, invece, abbia deciso di annullarla definitivamente.

