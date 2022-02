Salta l’ospitata di Argentero a Sanremo: è morto il padre di Cristina Marino

Stando a quanto riporta Il Messaggero sarebbe stata annullata la partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2022. Nelle ultime ore infatti sarebbe mancato il padre della moglie, Cristina Marino, e per questo Argentero avrebbe deciso di restarle accanto in un momento tanto delicato.

Luca Argentero: lutto in famiglia

Al momento tutto tace sui canali social di Cristina Marino e Luca Argentero ma stando a quanto riporta il Messaggero la partecipazione dell’attore in qualità di ospite al Festival di Sanremo sarebbe stata annullata. Il padre di sua moglie Cristina Marino sarebbe mancato nelle ultime ore e per questo Argentero – che ha sposato l’attrice la scorsa estate e con lei ha avuto sua figlia, Nina Speranza – avrebbe deciso di starle accanto.

La vacanza

Nelle ultime settimane Cristina Marino e Luca Argentero sono stati in vacanza insieme su un’isoletta tropicale e nulla lasciava presagire che qualcosa fosse fonte di preoccupazione per la coppia. Al momento non è dato sapere se il padre dell’attrice sia scomparso per un malore improvviso e lei e suo marito hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Intanto sui social moltissimi fan stanno inviato le loro condoglianze a Cristina Marino, che ancora non ha rotto il silenzio sulla vicenda.