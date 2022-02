Monica Vitti, da tempo malata e lontana dalle scene, è scomparsa il 2 febbraio 2022. A dare l’annuncio è stato Walter Veltroni, che avrebbe appreso la notizia da Roberto Russo, marito della celebre attrice.

Monica Vitti è morta

A 90 anni si è spenta la celebre attrice Monica Vitti che, da tempo malata, era ormai da anni lontana da anni dalle scene. La notizia è stata data da Walter Veltroni, che attraverso un post sui social ha fatto sapere: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

La malattia

Da tempo Monica Vitti non appariva in pubblico e sembra che fosse stata colpita da una malattia simile all’alzheimer. “Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Ora da quasi 20 anni le sto accanto. Lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”, aveva dichiarato Roberto Russo in una delle sue ultime interviste al Corriere della Sera.