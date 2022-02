Fabrizio Moro: “Amo ancora la madre dei miei figli”

Fabrizio Moro si è confessato a cuore aperto in un’intervista a Chi, rivelando che il motore che lo spingerebbe ad andare avanti con la sua vita sarebbero i suoi due figli e l’ex compagna, Giada Domenicone, da cui si è separato nel 2019.

Fabrizio Moro: l’amore

Fabrizio Moro ha avuto i due figli, Anita e Libero, insieme all’ex compagna Giada Domenicone. I due sono stati insieme per moltissimo tempo pur non essendosi mai sposati e, nel 2019, si sono detti definitivamente addio. Il celebre cantante ha confessato a Chi che proverebbe ancora dei sentimenti verso la madre dei suoi due figli: “L’amore è il motore di tutto. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore per i miei figli, per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso”, ha spiegato, e ancora:

“Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo, e c’è un motivo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre: se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e non riuscire a starci insieme”.

Le droghe

Di recente il celebre volto della musica italiana ha confessato alcuni retroscena sul suo passato difficile e segnato dalle droghe e ha svelato come proprio l’amore per la sua ex e per i suoi due figli lo abbia spinto a rimettersi in sesto.