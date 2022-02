Red Canzian, il dramma: “Ho rischiato di morire”

Red Canzian è stato ricoverato in ospedale a Treviso causa di un’infezione cardiaca e lui stesso ha confessato quali sarebbero le sue condizioni e quanto tempo ancora dovrà trascorrere in ospedale. L’ex membro dei Pooh non ha nascosto inoltre la sua paura di morire.

Red Canzian: la malattia

A causa di un’infezione cardiaca Red Canzian ha dovuto subire un delicato intervento e attualmente si trova ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove dovrà intraprendere una cura per cercare di guarire. “La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile”, ha confessato Canzian al Corriere della Sera, e ancora: “Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”.

La paura di morire

Ora che il peggio sembra essere passato Red Canzian ha deciso di superare la paura di morire e di concentrarsi sui suoi progetti futuri. “Mi sono chiesto: ma che altro può succedere? E la vita vissuta mi passa davanti. Penso a mio padre Giovanni che dall’aldilà mi sta dando una grossa mano costringendo tutto il paradiso a pregare per me. Fu lui a comperarmi a rate per 5 mila lire la prima chitarra quando avevo 13 anni”, ha dichiarato il musicista, che per almeno altre 4 settimane dovrà restare in ospedale.