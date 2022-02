Belen dorme di nuovo da Stefano, gli amici: “Con Antonino è finita male”

Belen Rodriguez è stata paparazzata da Chi mentre, ancora una volta, tornava insieme all’ex marito nell’appartamento di lui nel cuore della notte. Secondo fonti vicine alla showgirl il ritorno di fiamma sarebbe ormai ufficiale mentre tra Belen e Antonino Spinalbese le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi.

Belen Rodriguez di nuovo a casa di Stefano De Martino

Le cose non sono finite nel migliore dei modi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese o, almeno, questo è quello che sostengono alcune fonti vicine alla showgirl (e le cui testimonianze sono state riportate da Chi). La showgirl, dopo l’addio all’hair stylist, sarebbe stata più volte avvistata in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino, e nelle ultime ore il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato i due mentre rientravano nell’appartamento del ballerino a Milano nel cuore della notte. Belen e Stefano confermeranno il ritorno di fiamma?

Gli avvistamenti

Più volte la showgirl è stata avvistata in compagnia dell’ex marito e, alla festa dell’amica comune Patrizia Griffini, i due hanno cantato insieme al karaoke, tra ammiccamenti e sguardi languidi (immortalati nelle stories degli amici, e che presto hanno fatto il giro dei social). Al momento, nonostante gli avvistamenti, Belen Rodriguez ha preferito non confermare apertamente il ritorno di fiamma con il ballerino e non ha fatto nessuna parola neanche in merito alla rottura con Antonino (con cui quest’estate aveva avuto la seconda figlia, Luna Marì).