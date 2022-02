Achille Lauro, la dedica alla madre: “Ti regalo il Festival”

Prima di salire di nuovo sul palco del Festival di Sanremo Achille Lauro ha condiviso un messaggio dedicato a sua madre che, proprio il 1° febbraio 2022, ha compiuto 61 anni.

Achille Lauro a Sanremo: la dedica alla madre

Achille Lauro ha scritto un commovente messaggio dedicato a sua madre Cristina Zambon in vista della sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Il debutto della nuova edizione della kermesse è coinciso con il giorno del compleanno della donna che, come ha precisato il cantante, ha sempre fatto di tutto per lui. “Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo”, ha scritto Achille Lauro nel suo post, e ancora: “Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”.

La madre del cantante

Il cantante non ha mai fatto segreto di aver avuto un ottimo rapporto con sua madre mentre, al contrario, il rapporto con suo padre sarebbe stato difficile e travagliato. Oggi, anche grazie al successo ottenuto realizzando il suo sogno di sfondare nel mondo della musica, Lauro è riuscito a recuperare un buon rapporto anche con suo padre.