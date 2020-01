Sanremo 2020, Achille Lauro: fidanzata, tatuaggi, padre

Di Marcello Filograsso martedì 7 gennaio 2020

Conosciamo meglio la vita privata di Achille Lauro, partecipante a Sanremo 2020 con Me ne frego

Tra i 24 Big della settantesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus il prossimo febbraio ci sarà anche Achille Lauro, cantante trap alla sua seconda partecipazione sul palco dell'Ariston dopo l'exploit con Rolls Royce. che gli è valsa il nono posto ma è stata molto trasmessa dalle radio. Quest'anno ci riprova con Me ne frego.

Della vita di Achille Lauro si sa che è nato l'11 luglio del 1990: il suo pseudonimo deriva dalla nave della crisi di Sigonella (il suo vero nome è Lauro De Marinis). L'artista ha vissuto la sua infanzia nella periferia nord della Capitale tra i quartieri Serpentara e Conca d'Oro, ma i suoi genitori si sono separati quando era piccolo. In seguito la madre è diventata amministratrice delegata della No Face Agency, etichetta fondata da Lauro, ma con il padre i rapporti non sono mai stati riallacciati.

L'adolescenza di Lauro non è per nulla tranquilla. Il ragazzo fa uso di droghe e si mette a spacciare, come da lui raccontato in un'intervista a Di Più TV:



“Nel mio quartiere, alla periferia di Roma, girava tantissima droga. Così iniziare a fumare marijuana, hashish o prendere droghe chimiche fu naturale. Lo facevano tutti, lo facevo anche io. “Vivevo sempre più allo sbando, in appartamenti dove si accampavano tantissimi ragazzi come me. Mi trovai a dormire su un materasso buttato per terra. Né io né la mia fidanzata, né tutti i ragazzi con cui vivevamo, aveva idea di che cosa fare della propria vita. Entrai in contatto con famiglie criminali. Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco, avevo una bella vasca idromassaggio”.

A Domenica In il trapper ha raccontato di essere fidanzato da molto tempo (era stato paparazzato con una mora, ma non ha mai ufficializzato nulla):



“Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

Destano molta curiosità anche i tatuaggi del cantante, che ricoprono quasi tutto il suo corpo: sulla guancia destra compare la scritta Pour L'Amour, titolo del suo quinto disco, sulla sinistra la parola Scusa, sotto l'occhio destro un cuoricino. Sul suo petto invece un enorme dragone in stile giapponese e un'aquila con le ali spiegate. Sulla mano destra, l'immagine di una tigre che ruggisce e sulle dita delle mani la scritta Pulp.

Foto: account Instagram Achille Lauro