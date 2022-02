Sanremo 2022, Damiano David in lacrime sul palco: la reazione di Belen

Dopo l’esibizione dei Maneskin sul palco dell’Ariston il frontman Damiano David si è commosso per l’applauso del pubblico. La showgirl Belen Rodriguez, grande fan della band, ha commentato l’episodio via social.

Damiano David a Sanremo 2022

A un anno dalla loro vittoria al Festival di Sanremo i Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston dove si sono esibiti nel loro brano di successo, Zitti e Buoni, e a seguire in Coraline, singolo estratto dal loro nuovo album. Al termine dell’esibizione il cantante della band, Damiano David, si è sciolto in lacrime di commozione e l’episodio è stato commentato dalla showgirl Belen Rodriguez, che ovviamente non ha perso un minuto della kermesse da casa.

Belen Rodriguez e i Maneskin

“Orgoglio italiano”, ha scritto la showgirl argentina sui social commentando l’esibizione dei Maneskin a Sanremo. Belen non ha fatto segreto di essere una fan del gruppo musicale romano e, nei mesi scorsi, più volte le sono stati attribuiti flirt e liaison con il frontman del gruppo Damiano David (ma i due hanno sempre smentito la questione). Oggi Belen risulta essere single (nonostante si vociferi di un suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino), mentre Damiano David è da poco andato a convivere con la fidanzata Giorgia Soleri.