Denise Esposito, la prima foto dopo il parto: “Come mi batte forte il cuore”

A pochi giorni dalla nascita del piccolo Francesco Denise Esposito ha pubblicato sui social una dolce foto in cui è ritratta col pancione. Per lei si tratta del primo figlio mentre per Gigi D’Alessio è il quinto.

Denise Esposito: la foto dopo il parto

Il 24 gennaio 2022 Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono diventati genitori del piccolo Francesco D’Alessio e, nelle scorse ore, la compagna del cantante ha postato sui social il primo scatto in cui è ritratta col pancione. “Ascolta come mi batte forte il cuore”, ha scritto Denise nella didascalia all’immagine. La gravidanza è stata tenuta sotto il massimo riserbo dalla coppia che ha vissuto l’intera liaison cercando di proteggere la propria privacy.

Il quinto figlio di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha avuto tre figli insieme alla prima moglie, Carmela Barbato, e il quarto, Andrea, insieme all’ex compagna Anna Tatangelo. Proprio la Tatangelo nei mesi scorsi aveva scagliato una frecciatina al cantante affermando che lei e suo figlio avessero saputo della gravidanza di Denise attraverso la tv (e non direttamente da Gigi D’Alessio come avrebbero voluto). I due si sono separati ufficialmente a gennaio 2020 e solo pochi mesi dopo il cantante si è legato a Denise Esposito, conosciuta durante una vacanza a Capri.