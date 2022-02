Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori: è nata la figlia

Attraverso un tenero messaggio via social Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La coppia ha finalmente svelato il nome scelto per la bambina via social.

Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori

Con un gioioso messaggio via social Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Atena. I due, che avevano già avuto dei figli durante le loro rispettive precedenti unioni, in passato avevano dovuto fare i conti con la dolorosa perdita di una gravidanza. Qualche anno più tardi hanno potuto annunciare finalmente l’arrivo della loro prima figlia. “È nata la nostra Atena. Mamma e papà innamorati”, ha scritto Francesca Barra rivelando per la prima volta il nome della bambina, che era stato tenuto top secret fino alla nascita della piccola.

Francesca Barra ha avuto i suoi primi tre figli (Greta, Renato e Emma Angelina) dalla sua precedente unione con Marcello Molfino. A sua volta Claudio Santamaria era già padre di una bambina, Emma, nata dalla sua precedente relazione con Delfina Delletrez. Oggi la giornalista e suo marito sono più felici che mai con la loro grande e speciale famiglia allargata, e presto la piccola Atena potrà conoscere i suoi fratelli maggiori.