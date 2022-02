Striscia la Notizia: Iacchetti positivo al Covid, Greggio in isolamento

Stando a quanto riporta Tv Blog Enzo Iacchetti sarebbe risultato positivo al Coronavirus mentre il suo collega, Ezio Greggio, si troverebbe in isolamento per ragioni di sicurezza. Antonio Ricci avrebbe già pensato a come sostituirli.

Striscia la Notizia: Iacchetti positivo al Covid

La nuova variante di Covid-19 sta dando del filo da torcere ai programmi tv e, nelle ultime ore, anche Striscia la Notizia sarebbe stata colpita da un caso di positività al virus. Stando a quanto riporta Tv Blog a risultare positivo al Covid questa volta sarebbe stato Enzo Iacchetti e, per ragioni precauzionali, anche il suo storico collega Ezio Greggio si troverebbe in condizioni di isolamento.

Per questo motivo lo show non potrò essere condotto ovviamente dai due celebri volti tv, ma Antonio Ricci avrebbe già pensato ai loro sostituti. Sempre secondo Tv Blog infatti al loro posto dietro al bancone del Tg Satirico vi saranno – fino a nuovo ordine – Roberto Lipari e Sergio Friscia, già visti a Striscia la Notizia tra novembre e dicembre 2021. Al momento Enzo Iacchetti non ha confermato la notizia della sua positività al virus e in tanti tra i fan del celebre volto tv sono in attesa di avere sue notizie. Nelle ultime ore anche Beppe Vessicchio, che avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2022, ha tristemente annunciato di dover rinunciare perché positivo al virus.