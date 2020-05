Claudio Santamaria: "Francesca Barra? Per amore suo mi trasferirei ovunque nel mondo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Francesca Barra e Claudio Santamaria, ospiti a Vieni da me, racconta la loro vita di coppia durante la quarantena

Claudio Santamaria e Francesca Barra, ospiti, oggi, mercoledì 13 maggio 2020, di 'Vieni da me' su Rai1, hanno raccontato la scelta di trasferirsi da Roma a Milano:

Santamaria: "Per amore suo mi trasferirei ovunque nel mondo".

Questo periodo di quarantena forzata in casa ha cementificato l'unione:

Santamaria: "Sono pieno di difetti. Il mio difetto più grande è che non ho difetti. Ci faccio i conti tutti i giorni (ride, ndb).

Barra: "Ho ancora una tenda da montare. Te lo sto chiedendo da diversi giorni".

La coppia è convolato a giuste nozze per ben due volte:

Barra: "La seconda volta l'ha voluta lui. La prima è stata una delle cose più romantiche che abbia so. Ci siamo sposati a Las Vegas, un sogno, una follia fedi comprate sul lungomare spiaggia di Santa Monica. La seconda, invece, sul lungomare in Basilicata. Ci teneva tanto Claudio che fosse una cerimonia davanti a altre persone in modo che ci credessero gli altri, non noi".

Marito e moglie, sui social, danno vita a simpaticissimi siparietti da migliaia di visualizzazioni:

Barra: "Ci diventiamo molto, improvvisiamo tanto".

Santamaria: "Lei improvvisa tanto. Potrebbe essere una brava attrice ai livelli di Monica Vitti e Mariangela Melato"