Luca Argentero e Cristina Marino: amore sotto le palme

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per una vacanza all’insegna del meritato riposo e insieme a loro, sotto le palme di una spiaggia tropicale, è sempre presente anche la figlia, Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino: la vacanza

Attraverso i social Luca Argentero e Cristina Marino hanno mostrato ai fan la spiaggia paradisiaca da loro raggiunta per trascorrere un periodo di relax dopo alcuni mesi di duro lavoro. La coppia, che si è conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi, sui social ha scritto alcuni messaggi sottolineando come questo luogo ricordi loro il momento in cui si sono innamorati in un posto simile: “Forse perché sotto una palmetta la mia vita è cambiata, ma a me fanno impazzire…”, ha scritto l’influencer, mentre Luca Argentero nel suo post ha scritto: “Sempre sotto la palma…”.

A cinque anni dall’inizio della loro storia d’amore i due hanno realizzato anche il loro più grande sogno: quello di diventare genitori. In vacanza con loro è infatti sempre presente la piccola Nina Speranza, nata nel 2020 durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Luca Argentero: l’amore

Argentero è più innamorato che mai della giovane attrice che ha sposato pochi mesi fa. Nella sua ultima intervista a Domenica In l’attore ha detto: “In fondo siamo animali e sentiamo a pelle se c’è qualcosa di speciale. Ho capito immediatamente che c’era qualcosa di unico tra noi, che poteva generare qualcosa di ancora più grande. E infatti abbiamo creato una famiglia stupenda ed è nata Nina Speranza.”