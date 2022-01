Benedetta Rossi in ospedale: “Devo cercare di essere coraggiosa”

Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale, dove nelle prossime ore dovrà sostenere un delicato intervento alla schiena. La famosa food blogger si è confessata con i fan, raccontando le sue paure e i suoi sentimenti.

Benedetta Rossi in ospedale

Dopo aver annunciato di doversi sottoporre a un delicato intervento alla schiena, Benedetta Rossi è tornata a mostrarsi ai fan direttamente dall’ospedale, dove ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. La food blogger non ha nascosto di avere paura ma ha anche affermato di essere fortunata a non sentirsi sola. “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene”, ha scritto nel suo post. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà. Tra questi l’attrice Sandra Milo, che ha scritto: “Hai il sostegno e le preghiere di un foltissimo gruppo di amici che sono con te, seppur a distanza”.

Benedetta Rossi: l’intervento

Senza abbandonare il suo solito sorriso Benedetta Rossi ha rivelato ai fan di doversi sottoporre all’intervento alla schiena. La famosa food blogger non ha svelato di che tipo di intervento si tratti e sono in tanti, sui social, a sperare che lei fornisca ulteriori notizie a riguardo nei prossimi giorni.