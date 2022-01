Delia Duran svela cosa hanno fatto Alex e Soleil sotto le coperte

Nella casa del GF Vip 6 Delia Duran ha svelato a Jessica Selassié cosa le avrebbe detto suo marito, Alex Belli, in merito a cosa sarebbe successo tra lui e Soleil sotto le coperte.

Alex Belli e Soleil: la confessione di Delia Duran

Nella casa del GF Vip 6 continua a tenere banco quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge, specie ora che nella casa è entrata la moglie dell’attore Delia Duran. Confidandosi con Jessica Selassié, Delia ha rivelato che sarebbe avvenuto qualcosa tra suo marito e l’influencer sotto le coperte (e impossibile dunque da inquadrare per le telecamere). “Alex e Sole non hanno detto le cose come stanno. Quando lui è uscito mi ha rivelato che tra loro è successo qualcosa di particolare. Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità. Devo dire che mi ha detto tutte queste cose dopo che l’ho perdonato. Questo è stato il mio errore, perdonarlo subito, ma in amore succede anche questo”, ha confessato Delia, che poi ha aggiunto ambigua: “Si vedeva”.

Delia Duran intende lasciare Belli

Nelle ultime ore sopra la casa del GF Vip è passato un aereo indirizzato a Belli e a Soleil Sorge, fatto che ha fatto sprofondare Delia nel più profondo sconforto. Per questo la modella si è detta intenzionata a lasciare suo marito, ma Belli ha replicato di essere pronto a rientrare al GF Vip per tentare di riprendersela. Come andranno a finire le cose tra i due?