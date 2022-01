Marina La Rosa festeggia i suoi 45 anni… senza veli!

Marina La Rosa ha spento 45 candeline e per l’occasione si è regalata uno shooting bollente e senza veli. Le sue foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, che l’hanno lodata per la sua straordinaria bellezza.

Marina La Rosa: le foto bollenti

Marina La Rosa non è più la “gatta morta” del primo Grande Fratello ma, senza dubbio, ha conservato il fascino e la bellezza che l’hanno portata ad essere una delle donne più apprezzate di quella edizione del reality show. In occasione del suo 45 esimo compleanno l’ex gieffina ha postato sui social un breve video contenente le immagini del suo ultimo shooting fotografico. Nelle foto si vede Marina La Rosa posare sul letto senza reggiseno. “Il galateo consiglierebbe di non chiedere mai l’anno di nascita, io tuttavia sono una donna di mezza età. E direi che questi 45 me li porto piuttosto benino. Auguri a me!”, ha scritto.

Marina La Rosa: la separazione

Marina La Rosa è reduce dalla separazione dal marito, Guido Bellitti, padre dei suoi figli Gabriele e Renato. L’ex gieffina ha confessato quanto la separazione per lei sia stata difficile e dolorosa. “Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!’”, ha confessato a Chi, e ancora: “La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”