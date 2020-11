Marina La Rosa single? Si sarebbe separata dal marito Guido 5 mesi fa

L’abbiamo vista proprio ieri a Domenica Live Marina La Rosa, che nel salotto di Barbara d’Urso ha voluto raccontare di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, a 16 anni. Marina La Rosa infatti sarebbe stata picchiata dal primo fidanzatino, di 11 anni più grande di lei. Una brutta storia che le ha lasciato parecchie ferite, ma che le fatto comprendere che chi picchia non ama mai.

Ora però balziamo subito agli ultimi gossip: Marina La Rosa sarebbe tornata single. Sarà vero?

Da quanto apprendiamo, la ex Gatta Morta del Grande Fratello Vip si sarebbe separata. La sua storia d’amore con il marito, Guido, avrebbe subito una crisi culminata con una separazione. Il Messaggero avrebbe sentito amici molto vicini alla coppia testimoniare che i due si sarebbero lasciati. Dopo cinque anni di fidanzamento, Marina si era unita in matrimonio a Guido nel 2010 a Teano. Prima delle nozze era già nato il loro primogenito Andrea, e l’anno successivo al matrimonio, nel 2011, Gabriele.

Secondo Il Messaggero, soltanto di recente qualcosa tra Marina La Rosa e Guido si sarebbe proprio rotto. Il loro rapporto si sarebbe incrinato già questa estate. I due, scrive Il Messaggero, ora vivrebbero in case separate.

Al momento pare proprio che la rottura sia ufficiale: Marina e il marito sarebbero separati da cinque mesi e non vivrebbero più assieme nella loro casa a Monteverde, uno splendido quartiere di Roma.

Tra Marina e il marito continuerebbe a vigere uno splendido rapporto. Come riportato da Il Messaggero: “I due sarebbero in ottimi rapporti”. Marina e il marino Guido non hanno rilasciato dichiarazioni, al momento. Entrambi, dopotutto, sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. Non ci resta che augurar loro ogni bene. La speranza è che tornino ad amarsi come un tempo, o forse di più.