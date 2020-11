“Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci sbotta contro Pierpaolo Petrelli. “Non mi fidanzerei mai con te”

L’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sembra proprio arrivata al culmime. Questa notte, dentro la sauna del “Grande Fratello Vip“, i due concorrenti si sono affrontati e confrontati in maniera veemente. Tutta colpa di Giulia Salemi: Pier sembra interessato alla concorrente (o è una tecnica per far ingelosire Elisabetta?), la showgirl sembra gelosa e non lo accetta. A questo vanno aggiunte incomprensioni, frecciatine e malumori vari che si sono accumulate negli ultimi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà.

Secondo la Gregoraci, il concorrente avrebbe avuto un comportamento poco corretto nei suoi confronti. Così, non nasconde la sua delusione, soprattutto perché (in vista della sua uscita dal reality, che avverrà nei prossimi giorni) si aspettava un altro tipo di atteggiamento dal suo “amico speciale”. Queste le sue parole:

“Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Se balli, ballaci tre minuti e non tre ore. Tu sei un monello, è così. Prima dici una cosa e poi un’altra: un uomo che fa così non mi piace. Io me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non frega nulla”.

Lo scontro è continuato: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli non avranno mai una storia fuori dalla Casa di Cinecittà. Lo ha assicurato lei, senza troppi giri di parole: “Non mi fidanzerei con te neanche un quarto d’ora. Non riesco proprio a comunicare con te. Non siamo più speciali, tra poco neanche amici“. Dal canto suo, Pierpaolo si definisce stanco e ormai stremato da questa situazione:

“L’ho detto sempre che ti voglio bene e ho stime di te. Ora il rapporto è cosi ma ci sono delle dinamiche che ci hanno portato a questo (…) Non ci parliamo più”.

Pierpaolo ed Elisabetta riusciranno a chiarirsi prima che il loro percorso di vita (dentro e fuori la Casa) si debba dividere?