Il 1° aprile a Uomini e Donne sarebbe stata registrata la prima esterna di Riccardo Guarnieri, tornato al dating show per cercare il vero amore. Tra i volti presenti all’interno del programma vi è anche la sua famosa ex, Ida Platano, e sul web sono emerse già le prime anticipazioni riguardanti il loro incontro. A quanto pare Ida avrebbe accolto emozionata il suo ex compagno e i due avrebbero persino ballato insieme. Nonostante questo Riccardo sarebbe uscito in esterna con un’altra donna.

Uomini e Donne: il ritorno di Riccardo Guarnieri

Inaspettatamente Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare a Uomini e Donne e a quanto pare Ida lo avrebbe accolto “a braccia aperte” (almeno stando alle prime indiscrezioni riportate da Fanpage). La storia tra i due è naufragata in un nulla di fatto e a seguire Riccardo si era ripresentato a Uomini e Donne, dove aveva avuto una storia con Roberta Di Padua (anch’essa presto naufragata). Stavolta il cavaliere riuscirà a trovare l’amore? E soprattutto, Ida riuscirà a sopportare di vederlo insieme a un’altra?

Maria De Filippi ha confessato che Ida Platano si sarebbe recata da uno psicologo dopo la sua rottura con Riccardo: “Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”, aveva dichiarato la conduttrice a Uomini e Donne.

