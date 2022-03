Ida Platano è tornata a parlare del suo ex, Riccardo Guarnieri, e Ursula Bennardo sembra aver scagliato una frecciatina contro di lei.

A Uomini e donne c’è chi ha ipotizzato che Ursula Bennardo non riesca a trovare l’amore perché penserebbe ancora al suo ex, Riccardo Guarnieri. La vicenda è stata chiarita dalla dama, ma Ursula Bennardo – ex protagonista dello show e amica di Guarnieri – le ha scagliato contro una frecciatina: “Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto: non c’è una vittima e un carnefice, ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri…”, ha dichiarato Ursula al magazine di Uomini e Donne.

Ida Platano: la confessione su Riccardo Guarnieri

A Uomini e Donne Ida Platano sta approfondendo la conoscenza di Alessandro Vicinanza e, anche se la storia tra i due stenta a decollare, lei stessa ha assicurato che la causa non sarebbe Riccardo Guarnieri: “La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora. Ma si tratta pur sempre di una storia chiusa definitivamente”, ha affermato.

Nel frattempo Ursula Bennardo – che alcuni giorni fa è stata ospite con Sossio Aruta a Uomini e Donne – ha scagliato quella che sembrerebbe essere una frecciatina contro la ex del suo amico. Ida Platano replicherà?

