Ursula Bennardo è tornata a Uomini e Donne ed è stata travolta dalle critiche dei fan per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica.

“Irriconoscibile!”, “Ma è lei?”, “Questa volta ha veramente esagerato”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social all’indirizzo di Ursula Bennardo, che è tornata a Uomini e Donne insieme al compagno Sossio Aruta (padre di sua figlia Bianca) per raccontare la loro storia d’amore. L’ex volto tv non ha confermato di essere ricorsa alla chirurgia plastica ma in tanti, sui social, l’hanno trovata praticamente “irriconoscibile”.

Ursula Bennardo: la chirurgia plastica

Un’ondata di critiche ha travolto Ursula Bennardo che, secondo i fan di Uomini e Donne, avrebbe “esagerato” con la chirurgia plastica. La compagna di Sossio ha preferito non replicare alle tante critiche spuntate sui social, ma molti tra i suoi fan si chiedono se confermerà le voci in circolazione e, soprattutto, se replicherà ai commenti.

Per quanto riguarda la vita privata Ursula Bennardo starebbe vivendo un periodo roseo e lei e Sossio sarebbero più uniti e felici che mai. Ci saranno novità per la coppia in futuro? In tanti non vedono l’ora di sapere se, dopo l’arrivo della piccola Bianca, i due convoleranno finalmente a nozze.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG