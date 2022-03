Al Grande Fratello Vip Clarissa Selassié ha inviato una lettera di scuse a Katia Ricciarelli che, a quanto pare, non le ha accettate.

Dopo le ultime critiche via social contro Katia Ricciarelli – che aveva accusato di razzismo – Clarissa Selassié ha deciso di scusarsi con una lettera pubblica, ma a quanto pare l’ex moglie di Pippo Baudo non ha accettato le sue parole.

“Basta Alfonso con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti. Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto. Quindi io cosa devo parlare? Questa persone mi hanno dato soltanto insulti e si vede è tutto visibile. Non mi interessa più di loro, voglio stare bene e vivere in salute. Basta fingere Alfonso non voglio falsità“, ha dichiarato la Ricciarelli in diretta tv dopo aver ascoltato le parole di Clarissa.

Clarissa Selassié: la lettera di scuse

Clarissa Selassié ha deciso di scusarsi per le parole da lei usate contro Katia Ricciarelli (dopo la sua eliminazione dal programma). Nella lettera inviata allo show condotto da Signorini, la principessa etiope ha scritto:

“Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto. Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti. Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico, ma non c’era intenzione di cattiveria”, ha scritto. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

