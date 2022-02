Clarissa Selassié ha gioito per l’eliminazione di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip e ha spiegato perché.

Le sorelle Selassié non nutrono particolare simpatia per Katia Ricciarelli che, durante la sua partecipazione al GF Vip, si è resa colpevole di aver pronunciato alcune frasi razziste contro di loro. Clarissa Selassié, la prima delle sorelle ad aver lasciato la Casa del reality show, ha commentato la notizia dell’eliminazione della cantante lirica scrivendo via social: “Katia ci ha detto che eravamo delle principesse sul pisello, che eravamo delle Z, delle M, che dovevamo tornare al nostro paese e tante altre cose. Katia non l’avrei mai potuta salvare, scusatemi, ma mi fa schifo quella donna e la odio. Mi fa schifo al C. Non l’avrei mai salvata”.

Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli

In molti non hanno gradito i toni con cui Clarissa Selassié ha commentato la notizia dell’eliminazione di Katia Ricciarelli dal GF Vip nonostante più volte, nei mesi scorsi, in tanti si fossero detti d’accordo con lei viste le frasi shock pronunciate dall’ex moglie di Pippo Baudo nei confronti suoi e delle sue sorelle. “Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua! Razzista! 24 febbraio 2022: data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito il razzismo! Finalmente! Bye! E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come lei!“, ha scritto sui social Clarissa Selassié, che è stata la prima delle tre sorelle a lasciare il programma.

