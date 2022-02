Alfonso Signorini ha confessato di aver provato a invitare – senza successo – Pippo Baudo al Grande Fratello Vip 6.

Alfonso Signorini ha provato a invitare Pippo baudo al Grande Fratello Vip 6 in modo da realizzare una sorpresa per la sua ex moglie, Katia Ricciarelli. Il celebre conduttore però, avrebbe sempre declinato l’invito: “Abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere”, ha dichiarato Signorini al GF Vip, e ancora: “Questa cosa mi ha fatto un po’ specie perché tu nei confronti di Pippo hai sempre avuto grandi parole d’affetto, mi ha sorpreso trovare questa sua posizione ferma”, ha confessato.

Pippo Baudo dice no a Signorini

Alfonso Signorini avrebbe fatto di tutto per avere Pippo baudo al GF Vip ma il celebre conduttore ha sempre rifiutato il suo invito. La notizia è stata commentata dall’ex moglie del conduttore, Katia Ricciarelli, che dopo la sua eliminazione dallo show, ha detto: “Probabilmente lui non amerà questa cosa che sono venuta al Grande Fratello, perché lui in questo senso è uno che se la tira un po’”, ha affermato tra gli applausi del pubblico. Pippo Baudo replicherà contro le parole di Signorini e della sua ex moglie? Sulla questione al momento tutto tace.

