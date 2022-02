I fan del GF Vip hanno notato che Katia Ricciarelli abbia fatto le valigie e molti credono che sia intenzionata a lasciare lo show.

Katia Ricciarelli intende lasciare il Grande Fratello Vip? In queste ore il sospetto dei fan è diventato sempre più insistente, specie perché – nella casa del reality show – la cantante lirica avrebbe già preparato le valigie. Al momento sulla questione non vi sono conferme e, inoltre, non sono chiari i motivi che potrebbero aver spinto Katia Ricciarelli a voler lasciare anticipatamente il programma.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli pronta a lasciare il GF Vip

Da ore circolano indiscrezioni sempre più insistenti riguardanti un presunto addio di Katia Ricciarelli al GF Vip. Nel bene e nel male l’ex moglie di Pippo Baudo è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del reality show, ma a quanto pare la sua avventura potrebbe terminare prima del tempo. Secondo alcuni dei fan dei social Katia Ricciarelli potrebbe aver deciso di lasciare il programma in previsione del ritorno di Alex Belli (su cui si è detta fin da subito in disaccordo). Per sapere con certezza se lascerà davvero il programma anticipatamente però, non resta che attendere la messa in onda della puntata del 14 febbraio.

