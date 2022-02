Manuel Bortuzzo voleva entrare al GF Vip a San Valentino per fare una sorpresa alla fidanzata Lulù, ma la proposta non gli è stata accettata.

La produzione del GF Vip 6 non ha concesso a Manuel Bortuzzo di entrare nella casa del reality show per fare una sorpresa alla fidanzata, Lulù Selassié, nel giorno di San Valentino. A svelarlo è stato lo stesso nuotatore che, in una diretta Instagram, ha confessato: “Mi piange il cuore, anzi quando me l’hanno detto mi sono messo a piangere”.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: la sorpresa di San Valentino

Mentre impazzano le polemiche per il ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha confessato in una diretta via social che a lui non sarebbe stato concesso di fare una sorpresa alla fidanzata Lulù in occasione di San Valentino. I due, che si sono separati solo da qualche settimana, sentono una forte nostalgia l’uno dell’altra e non vedono l’ora di poter tornare insieme.

Il nuotatore, dopo alcuni mesi d’incertezza, oggi sarebbe più innamorato che mai della principessa etiope e non vedrebbe l’ora di poterla riabbracciare. Lulù ci resterà male non potendolo vedere a San Valentino? Al momento la produzione del GF Vip non ha rotto il silenzio sulla questione.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG